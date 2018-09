Francken spreekt eerst zijn volgers toe, dan het parlement

Voor het eerst deed staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een live interview voor zijn volgers op Facebook. Niet toevallig vandaag, deze namiddag moet Francken uitleggen in de Kamer hoe hij de transmigratieproblematiek aan banden wil leggen. Die problematiek bezorgt hem al een hele week kopzorgen, nadat bleek dat hij ook mensen met een strafblad had vrijgelaten uit de gesloten centra om plaats te maken voor nieuwe migranten.

Iets meer dan drie kwartier nam Francken de tijd om zijn standpunten nog eens uit de doeken te doen. Zijn aanpak en vooral zijn harde communicatie maakten van hem de populairste politicus van het land, maar na de perikelen van de afgelopen week lijkt toch wat sleet op de formule te zitten.

Niet verwonderlijk dus dat de staatssecretaris zich eerst uitgebreid verdedigde. “Het eeuwige probleem is dat ik gewoon capaciteit te kort heb”, zei hij. “De transmigranten vragen geen asiel aan, maar willen alleen maar doorreizen naar het Verenigd Koninkrijk. Dat fenomeen leidt tot veel overlast: vechtpartijen aan snelwegparkings, zelfs schietpartijen, problemen aan de haven. Dus willen we die transmigranten prioritair aanpakken.”

Daarvoor moest plaats gemaakt worden. Wie niet vlot uitgewezen kan worden, mocht dus vertrekken uit het gesloten asielcentrum. Dat daar 32 mensen met een veroordeling tussen zaten, leverde Francken de afgelopen dagen niets dan miserie op. “Maar dat is een zaak van justitie”, verweert hij zich. “Wat gebeurd is, is puur logisch en rationeel uitlegbaar.”

Verder legde hij uit aan welke regels hij zich moet houden en waar de moeilijkheden liggen. Zijn oplossing is nog altijd dezelfde: het Australische model. Geen illegale migratie meer toestaan, pushbacks op de Middellandse Zee, mensen opvangen in de regio en zelf bepalen wie oorlogsvluchteling is. Want hij blijft erbij: “Als we doorgaan zoals we nu bezig zijn, dan gaat Europa kapot”. Daarbij kon er zelfs een complimentje voor de Hongaarse premier Viktor Orban af. “Een hek zetten, is op zich niets illegaals, over de andere zaken – persvrijheid, rechters – daar weet ik te weinig van af. Ik ben vooral bezig met migratie.”

Populair blijft Francken nog altijd. De meeste van de gemiddeld 800 kijkers steunen Francken in zijn beleid. Maar de dissidente stemmen klinken toch wat luider dan vroeger.