De val van de horecapaus: “Hij heeft met zijn handen in de honingpotten gezeten”

Diepenbeek -

Op zijn hoogtepunt draaide de groep cateringbedrijven van de Diepenbeekse horecapaus Bart Claes een omzet van maar liefst 8 miljoen euro, met 70 medewerkers. Maar in 2011 kwam de Limburger in nauwe schoentjes terecht. Dinsdag moest de man zich verantwoorden voor de Tongerse strafrechter voor zijn financiële krater van 4,4 miljoen euro in het Limburgse horecalandschap.