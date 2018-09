Vrijspraak voor blogger die filmpje van agenten verspreidde

Gent - Het hof van beroep in Gent heeft een blogger uit Brugge vrijgesproken voor schending van de privacy en belaging van twee politieagenten. De 69-jarige Didier E. plaatste in de zomer van 2014 een filmpje online dat kwaad bloed zette bij de Brugse politie. Maar het hof oordeelde nu dat de man de politie niet viseerde.

De man was getuige van een racistisch incident op het terras van een restaurant. Hij filmde niet alleen het voorval, maar ook de interventie van een mannelijke en een vrouwelijke politieagent. De beelden van het incident en de interventie belandden herkenbaar op zijn blog, waarop de agenten klacht indienden. Uiteindelijk werd een dwangsom van 1.250 euro per dag opgelegd en haalde E. het filmpje van zijn blog.

Maar zijn advocaten zijn van mening dat hun cliënt als ‘burgerjournalist’ wel degelijk de beelden online mocht plaatsen. Los daarvan wierp de verdediging op dat de zaak als drukpersmisdrijf voor het hof van assisen zou moeten behandeld worden.

Maar zowel de rechtbank van eerste aanleg in Brugge als het hof in Gent verklaarden zich wel bevoegd. De rechtbank ik Brugge oordeelde evenwel dat de blogger geen toestemming had om te filmen, noch om de beelden te verspreiden. Hij kreeg een boete van 300 euro met uitstel, maar ging in beroep. Het hof in Gent sprak de man nu vrij over de ganse lijn. Volgens het hof werden geen persoonlijke gegevens gedeeld en was het niet de bedoeling van de man om de politie te viseren aangezien het filmpje al voor de aankomst van de politie was gestart.