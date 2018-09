Verdediging uitbaatster horrorcrèche: “Beter een strenge dan te losse opvoeding”

Waregem / Gent -

Kinderhotel Cococinelle in Waregem bestond al 10 jaar, maar Kind en Gezin liet in de zomer van vorig jaar meteen de deuren sluiten toen het hoorde wat het onderzoek van het Kortrijkse gerecht had aangetoond. Een onderzoek naar aanranding van de eerbaarheid in 2016 bracht de bal aan het rollen. Van aanranding bleek evenwel geen sprake, wel kwam de harde aanpak van de uitbaatster Darline S. tijdens het onderzoek aan het licht.