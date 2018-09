Inbreker wordt op heterdaad betrapt, maar beweert dat hij zelf dief verjoeg

Antwerpen - De politie heeft dinsdagnacht een man gearresteerd die via een camera was betrapt terwijl hij probeerde in te breken in een café op de Sint-Bernardsesteenweg. Toen hij de politiepatrouille zag komen, beweerde hij dat hij net een inbraak had voorkomen.

Het was een getuige die als eerste had gemerkt dat een man met een ijzeren staaf probeerde in te breken in het café. De politie kon via een vaste camera zien hoe de man probeerde de deur te forceren.

“Toen de 33-jarige verdachte de aanrijdende politiepatrouille opmerkte, gooide hij de staaf op de grond. Wanneer de inspecteurs hem confronteren met zijn gedrag, verklaarde hij dat hij zojuist een inbreker had weggejaagd”, zegt de Antwerpse politie. “Hijzelf zou onschuldig zijn.”

De man werd toch gecontroleerd. “Hij bleek gekend voor een waslijst aan feiten en was in het bezit van hasj en een verboden knipmes”, aldus de politie. “Hij werd gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.”