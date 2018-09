Kampt Tottenham-ster Harry Kane met een burn-out? Hij vindt van niet, in Engeland denken ze van wel

Zit Tottenham-ster Harry Kane met een burn-out? De kapitein van de Engelse nationale ploeg doet het minder goed dan gewoonlijk en dat doet alarmbellen afgaan aan de andere kant van het Kanaal. Kane zelf ontkent in alle toonaarden dat er iets aan de hand is, maar daar wordt maar weinig geloof aan gehecht.

Het is een terugkerend verhaal in Engeland: de burn-out van Harry Kane. Al in 2015 kwam het voor het eerst ter sprake, na het jaar van zijn grote doorbraak. Toen besloot Kane zowel het EK U21 als de interlands met de Engelse A-ploeg af te werken.

Sindsdien duikt het verhaal elke keer op als het speerpunt van de Engelsen het minder doet. Kane is bijna nooit geblesseerd en staat zo goed als altijd in de ploeg bij Tottenham. In de zomer van 2016 - vlak na het mislukte Euro 2016 - stelde Sky Sports al dat Kane ‘mentally drained’ is. Leeggezogen, niet fris meer in zijn hoofd.

Eerste tekenen voelbaar op WK

En nu, in september 2018, duikt het verhaal weer op. Kane won dan wel de Gouden Schoen als topscorer van het WK, na zijn vijf goals tegen Tunesië en Panama maakte hij heel wat minder indruk in het vervolg van het toernooi. Tegen Colombia, Zweden, Kroatië en België oogde hij niet erg scherp meer. In het nieuwe Premier League-seizoen scoorde hij nog maar twee keer in vijf wedstrijden en leverde hij een absolute non-match af op het veld van Watford.

Kane ontving zijn Golden Boot voor de Nations League-match tegen Spanje. Foto: AP

Genoeg voor de Engelse media om hun conclusies te trekken. “Er is iets anders aan hem”, schrijft The Independent. “Kane kwam terug van het WK als topschutter maar toen voelde het al alsof er iets niet goed zat. Hij keerde terug naar Tottenham en scoorde voor het eerst in de maand augustus, maar het gevoel dat iets mis is, is er nog steeds. Hij mist wat snelheid, zijn eerste baltoets is niet zo zelfzeker als anders, zijn bewegingen zijn minder berekend. Voor het WK trapte hij 5,4 keer op doel per match in de Premier League. Op het WK zakte dat tot 2,5 keer per wedstrijd en nu is het nog minder.”

Gary Neville: “Ik maak me zorgen om Kane”

Het verhaal rond de burn-out van Kane werd nog aangewakkerd toen Engels bondscoach Gareth Southgate besloot zijn kapitein niet te laten starten in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Zwitserland van eerder deze maand. Hij liet daarbij duidelijk verstaan dat hij vond dat Kane die rust wel kon gebruiken “met het oog op de lange termijn”. Uiteindelijk liet hij hem na een uur wel invallen.

Gary Neville was eerder nog assistent-bondscoach van Engeland. Foto: Photo News

Ook ex-Manchester United-verdediger en analist Gary Neville sprong op de trein. “Ik maak me zorgen om Harry Kane”, zei hij vorige week bij Sky Sports. “Sinds 2015 heeft die jongen al 175 wedstrijden gespeeld en nu heeft hij het moeilijk. Vergeet het fysieke aspect, hij heeft gewoon even een mentale pauze nodig. Hij moet even kunnen ontsnappen van de druk.”

Kane ontkent… maar wie gelooft hem?

Harry Kane zelf ontkent echter dat er iets aan de hand is. “Mensen zijn altijd op zoek naar een uitleg, zeker als je degene bent die de goals moet maken voor je team”, zei hij afgelopen weekend. “Als spits ga je meer over de tongen, maar ik voel me scherp en fit. Als ik dat niet zou zijn, zou de trainer me niet laten spelen. Hij gelooft in me, en ik geloof ook in mezelf.”

Niet dat ze daar veel belang aan hechten, in Engeland. Aan de andere kant van het Kanaal geloven ze dat Kane zichzelf iets voorliegt - iets dat voor iedereen toch al lang duidelijk had moeten zijn: de man heeft dringend vakantie nodig.