Genk-coach Clement op zijn hoede voor Malmö: “Achttien matchen op rij zonder nederlaag, dat zegt wat”

Na een lange kwalificatiecampagne staat Racing Genk aan de vooravond van zijn openingswedstrijd in de groepsfase van de Europa League. In groep I zakt donderdagavond (18u55) de Zweedse landskampioen en verliezende Bekerfinalist Malmö naar de Genkse Luminus Arena af.

Net als Genk heeft ook Malmö al een lang Europees voorseizoen achter de rug. Na de eliminatie van het Kosovaarse Drita en het Roemeense Cluj volgde in de derde voorronde van de Champions League de uitschakeling - weliswaar na twee draws - tegen het Hongaarse MOL Vidi. In de play-offronde van de Europa League bleken ze vervolgens te sterk voor de buren uit het Deense Midtjylland en was de tweede kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League een feit.

Onder zijn nieuwe Duitse coach Uwe Rösler is het team bovendien al achttien wedstrijden op rij ongeslagen en werd er in de competitie acht keer op rij gewonnen. “Als je zo veel wedstrijden op rij kan spelen, zonder te verliezen, zegt dat wel wat”, bekende Genk-coach Philippe Clement woensdag in de Luminus Arena.

“Zelfde niveau als Genk”

“Dit is dan ook een uitdaging voor ons. Malmö heeft ervaring, is goed georganiseerd en beschikt over enkele spelers die het verschil kunnen maken. Rosenberg, de wingbacks... het gevaar komt van overal. Ik zet ze ongeveer op hetzelfde niveau als Genk, Sarpsborg schat ik dan weer iets lager in. Voor de tweede plaats in de groep zal het een gevecht worden tussen deze clubs. Besiktas is duidelijk de favoriet, maar dat neemt niet weg dat we ook tegen hen willen winnen.”

Toch kan het vertrouwen in de voormalige mijnstad amper groter zijn. Genk verloor nog geen enkele keer dit seizoen, legde Europees een foutloos parcours af, is de ploeg in vorm en tankte onlangs nog vertrouwen met een zege in de topper tegen Anderlecht. Daarnaast is iedereen fit, ook Marcus Ingvartsen zit in de twintigkoppige selectie. Hij kreeg de voorkeur op Zinho Gano. “Om de drie dagen moet ik een kern samenstellen: ik heb keuzemogelijkheden en moet dus ook daarin roteren. Ingvartsen is klaar om minuten te maken. Hij is pijnvrij en je ziet hem elke week groeien.”

Vijf ex-spelers uit Jupiler Pro League

Met de kwalificatie voor de groepsfase is er al een eerste Genks doel bereikt. De loting viel vervolgens niet al te slecht uit en bovendien kan er thuis begonnen worden tegen Malmö, dat met Lasse Nielsen (ex-AA Gent), Behrang Safari (ex-Anderlecht), Anders Christiansen (ex-AA Gent), Guillermo Molins (ex-Anderlecht) en Carlos Strandberg (ex-Club Brugge en -Westerlo) liefst vijf spelers met een tamelijk anoniem Belgisch verleden onder contract heeft.

Absolute vedette is spits Markus Rosenberg, maar die is op z’n 35e toch wat op de retour. “Wie de tegenstander ook is, ik heb de ambitie om elke wedstrijd te winnen. Of het nu Europees is, in de competitie, of de Beker, dat maakt geen groot verschil. Ik heb daarvoor vertrouwen genoeg in mijn spelersgroep. We spelen aanvallend, maar met een plan en dus al zeker niet naïef”, besloot de Genkse coach.