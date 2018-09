Man die agent probeerde neer te steken in buurt van Maximiliaanpark aangehouden voor poging doodslag

Brussel - A.E., de 43-jarige man van Egyptische afkomst die maandag een agent aanviel met een mes, is aangehouden voor poging doodslag. De man werd door de politie neergeschoten maar is intussen geopereerd.

Het Brusselse parket bevestigt nu aan Nieuwsblad.be dat hij is aangehouden voor poging tot doodslag. Zodra hij uit het ziekenhuis is, zal hij naar de gevangenis gaan.

De man viel maandag bij een controle op de Antwerpsesteenweg, tegenover het Maximiliaanpark, een politiepatrouille aan. Een agent werd twee keer aan het hoofd geraakt. Zijn collega loste een waarschuwingsschot en schoot de dader dan in zijn been en in zijn borst. Hij is intussen geopereerd maar zal het overleven.

Hij is intussen ook al ondervraagd en officieel aangehouden.

A.E. was bij de ordediensten bekend wegens een ‘lichte vorm van radicalisering’. Hij was al verschillende jaren in ons land en leefde op straat.

Wellicht zal de man nog door een psychiater worden onderzocht omdat hij nogal verward overkomt.