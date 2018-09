Mogelijke thuisplaneet van Mr. Spock ontdekt

“Fascinerend”, zo zou Mr. Spock - net als ‘Trekkies’ - vermoedelijk in zijn ruimteschip Enterprise hebben gereageerd op de mededeling van wetenschappers dat zij zijn mogelijke thuisplaneet hebben gevonden

Mr. Spock is in de legendarische sf-televisieserie ‘Star Trek’ afkomstig van de op de Aarde gelijkende planeet Vulcan. Waar die zich precies en in welk zonnestelsel bevindt is in de serie niet uitgelegd. De bedenker ervan, Gene Roddenberry, heeft in 1991 in een brief aan amateur-astronauten wel laten weten dat de ster waarrond Vulcan draait, 40 Eridani A is.

In het kader van het Dharma Planet Survey is nu een “super-Aarde” (buiten ons zonnestelsel) gevonden die rond ster HD 26965 draait, aldus een onderzoeksteam van de Tennessee State University. Zowat zestien lichtjaar van ons verwijderd draagt die de bij ‘Trekkies’ bekende naam 40 Eridani A.

De exoplaneet is ongeveer dubbel zo groot als de onze en heeft 42 dagen nodig voor een omloop. De moederster is wat koeler en wat minder groot dan de onze, maar heeft dezelfde leeftijd. Ze is bij een heldere nacht met het blote oog zichtbaar. HD 26965 zou ook een ideale partner kunnen zijn voor een geavanceerde beschaving.