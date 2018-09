Koç kan niet meedoen aan verkiezingen omdat hij volgens wijkagent niet in Gent woont

Ahmet Koç, de voormalige SP.A-politicus die vorig jaar de nieuwe partij Vlaams Multicultureel Collectief opstartte, kan niet opkomen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Koç verhuisde onlangs speciaal van Beringen naar Gent om daar de lijst van het VCM te trekken. Maar de wijkagent die de domicilie van Koç moest controleren, stond voor een gesloten deur. Daarop werd de domicilie afgekeurd, en is Koç niet geregistreerd als inwoners van Gent, en kan hij er zich dus ook niet verkiesbaar stellen. De voormalige Beringse schepen zegt dat de wijkagent maar één keer is langs geweest, en dat men hem en zijn partij schade wil toeberokkenen. Koç werd twee jaar geleden uit de sp.a gezet na pro-Erdogan uitlatingen na de staatsgreep in Turkije. In Beringen, zijn voormalige thuishaven, werd geen lijst van het VMC ingediend.