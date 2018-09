Voorzitter Vlaams Belang Dendermonde zet stap opzij nadat blijkt dat ze Hitler leuk vindt op sociaal netwerk

Appels / Dendermonde - Ilse Annemans treedt af als voorzitter van Vlaams Belang Dendermonde. Dat bevestigt Barbara Pas, fractievoorzitter voor Vlaams Belang in de Kamer en lijsttrekker in Dendermonde. De beslissing komt nadat de nieuwssite Apache heeft bekendgemaakt dat Annemans op een Russische socialenetwerksite heel wat racistische en nazistische afbeeldingen en memes leuk vindt.

Ilse Annemans beschikt over een profiel op VKontakte, de Russische tegenhanger van Facebook. Met dat profiel vindt ze een aantal berichten leuk van nazistische en racistische aard, beweert Apache op zijn website. Het gaat onder meer om een foto van Hitler met het opschrift ‘Meine ehre heisst treue’, of ‘Mijn eer is trouw’, die in maart werd gepost.

Foto: Apache

Foto: Apache

Barbara Pas Foto: Vlaams Belang

In een reactie op het artikel laat lijsttrekker en Kamerlid Barbara Pas aan onze redactie weten dat Annemans ontslag neemt als voorzitter van de Dendermondse afdeling van Vlaams Belang. “Er is in onze partij geen plaats voor Hitler-aanhangers en racisten”, klinkt het.

Het Kamerlid gaf nog aan dat Annemans in een kort gesprek met haar aangekondigd heeft haar voorzitterschap neer te leggen om de partij geen schade te berokkenen. Ze verklaarde ook dat de ‘likes’ op de Russische sociale netwerksite VKontakte dateren van voor haar engagement voor het Vlaams Belang en dat ze die nu betreurt.

Ilse Annemans staat op de derde plaats op de lijst van Vlaams Belang. Barbara Pas vermoedde woensdag dat daar niets meer aan veranderd kan worden, aangezien de lijsten zaterdag werden ingediend.