Mensensmokkelaar die door Antwerpse gerecht werd gezocht opgepakt in Groot-Brittannië

Saman Sqiq (33), een Brit die door het Antwerpse gerecht werd gezocht voor mensensmokkel, is in Birmingham gearresteerd. De man was een belangrijke pion in een netwerk dat transmigranten vanuit ons land naar Groot-Brittannië smokkelde.

Het Britse National Crime Agency heeft Saman Sdiq (33) thuis, in de Britse stad Birmingham, gearresteerd. Verschillende andere bendeleden zitten al in een Belgische cel.

Volgens de autoriteiten verzamelde het netwerk migranten in de buurt van Calais, om hen vervolgens naar België te brengen waar ze verstopt werden in vrachtwagens in de buurt van Postel, nabij de Belgisch-Nederlandse grens. Vandaar werden de migranten naar Groot-Brittannië gebracht. Tegen betaling uiteraard.

Het Openbaar Ministerie heeft tussen november 2017 en april 2018 reeds meer dan 15 pogingen ontdekt om migranten te smokkelen. In een aantal van die gevallen werden migranten, inclusief minderjarigen en jonge kinderen, ontdekt in de laadruimtes van vrachtwagens.

Het onderzoek wordt al maanden in alle stilte gevoerd.

De Britse Ambassadeur in België, Alison Rose: “België en het Verenigd Koninkrijk zijn vastberaden om paal en perk te stellen aan de afschuwelijke mishandeling van zij die het meest kwetsbaar zijn. De toestand waarin gesmokkelde migranten lange afstanden moeten afleggen is verschrikkelijk. We blijven de verantwoordelijken van deze praktijken opsporen en bestraffen”.

Saman Sdiq zal zo snel mogelijk aan ons land worden uitgeleverd.