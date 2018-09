‘Eerste storm van het seizoen’ zet 55.000 gezinnen zonder stroom

Storm Ali, de eerste storm van het ‘seizoen’ op de Britse eilanden, houdt Ierland in zijn greep en zorgde mijn zijn windstoten van 130 kilometer per uur al voor heel wat schade. Minstens 55.000 Ierse gezinnen en bedrijven kwamen woensdag zonder stroom te zitten en het openbaar vervoer ondervond hinder. Vanochtend werden inwoners van Ierland, Schotland en het noorden van Wales gewaarschuwd dat de storm “levensgevaarlijk” kan zijn. De storm is intussen al wat afgezwakt, maar er geldt nog steeds een ‘code geel’ door de rukwinden die minstens 100 kilometer per uur halen.