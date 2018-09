Man overleden nadat hulpdiensten in verkeerde straat (met dezelfde naam) staan

De gemeente Herstal (Luik) gaat een verwarrende situatie met straatnamen wijzigen na een fatale vergissing door ambulanciers. De hulpdiensten kregen een oproep voor een zieke man, maar konden zijn woning niet vinden omdat ze in de verkeerde straat met weliswaar dezelfde naam stonden. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis.

Het incident deed zich voor in april. Een ambulance werd gevraagd voor een woning in de Rue de la Buse in Herstal, nadat bewoner Francesco De Nicco onwel werd. Het duurde bijzonder lang voordat de hulpdiensten aanwezig waren, herinnert zoon Patrizio – die in dezelfde straat woont – zich. “Ik hoorde de sirenes wel, maar ik zag niemand”, zegt hij in La Meuse.

Na verloop van tijd besloot Patrizio zijn wagen te pakken om te zien waarom het zo lang duurde. “Plots zag ik de ambulance. Die stond vast aan de andere kant van het spoor. De redders hadden geen idee hoe ze bij mijn woning moesten komen. Ik heb hen de juiste route moeten wijzen.”

Zuurstoftekort

Na bijna tien minuten verloren tijd bereikte de ambulance eindelijk de woning. Francesco werd meegenomen naar het ziekenhuis, maar tegen die tijd was er al te lang een zuurstoftekort in zijn hersenen. Een week later overleed Francesco op 63-jarige leeftijd.

Verwarrende situatie

Het overlijden had voorkomen kunnen worden als de hulpdiensten niet zo lang nodig hadden gehad om de woning te bereiken. Het probleem was het zeer verwarrende stratenplan. Er zijn namelijk twee straten die Rue de la Buse heten in de buurt. Of: de Rue de la Buse bestaat uit twee delen. Het zijn twee doodlopende straten die min of meer parallel aan elkaar lopen. Ze komen beide uit op dezelfde weg en zijn van elkaar gescheiden door een spoorweg.

De overgang, die op de navigatie stond aangegeven, was echter eerder verwijderd. De redders wisten daardoor niet hoe ze de andere Rue de la Buse moesten bereiken. De gemeente heeft lering getrokken uit het drama: het stratenplan wordt gewijzigd.