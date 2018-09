Francken: “Geen moordenaars of verkrachters” bij vrijgelaten asielzoekers met strafblad

Bij de 32 sans-papiers die vrijgelaten werden uit gesloten centra, zaten volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) “slechts een aantal zware gevallen”. Hij verdedigde zich woensdagnamiddag in de bevoegde Kamercommissie.

Vorige week werden tientallen uitgeprocedeerde asielzoekers vrijgelaten uit gesloten centra om plaats te maken voor transmigranten. Vervolgens bleek dat er 32 sans-papiers bij waren met een strafblad. Francken beloofde uit te zoeken wat die 32 op hun kerfstok hadden, maar wees er tegelijk op dat “ze zijn gestraft voor hun criminele feiten en hun straf hebben uitgezeten”.

Nu blijkt dat er twaalf van de 32 sans-papiers een geaccumuleerde straf van meer dan drie jaar gevangenis hadden gekregen. Een “aantal zware gevallen” dus, gaf Francken toe na zich te verdedigen tegen de kritiek op de opsluiting van gezinnen. Over het algemeen gaat het over diefstal en drugsdelicten. “Geen moordenaars of verkrachters”, besluit Francken.

Premier Michel eiste dinsdag dat Francken tegen vrijdag “effectieve en concrete” voorstellen uitwerkt over “de aanpak van transmigratie in het algemeen en het Maximiliaanpark in het bijzonder”. Dat na kritiek van onder anderen Brussels burgemeester Philippe Close (PS), die stelde dat Franckens plan neerkomt op “minder migranten op Vlaamse parkings, maar meer in het Maximiliaanpark”.