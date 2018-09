Delhaize geeft zijn winkels een complete make-over: 200 miljoen euro per jaar

Delhaize probeert de kloof met de concurrentie opnieuw te vergroten met de lancering van een nieuw supermarktconcept. De komende jaren wordt er telkens 200 miljoen euro in geïnvesteerd.

De nieuwe supermarkt van Delhaize, die morgen donderdag de deuren opent in Nijvel, moet een antwoord bieden op de steeds fellere concurrentie bij de supermarkten. Delhaize, die van oudsher de nadruk legt op verse voeding, ziet zelfs spelers als Lidl en Aldi de kaart van vers trekken. Aldi is momenteel bezig alle verkooppunten versneld te vernieuwen.

Het nieuwe concept legt meer de nadruk op convenience én digitale beleving. Opvallendste vernieuwing is dat Delhaize afstapt van de klassiek ingerichte supermarkt waarbij je aan de ingang direct in de fruit- en groentenafdeling en aanpalend de wijnafdeling terecht komt.

In de plaats bestaat het eerst deel van de supermarkt uit een restauratie-hoek die gelanceerd wordt in samenwerking met Foodmaker. Het betreft zowel verse salades, verse groentesap dat ter plekke gemaakt wordt en ook enkel vers bereide warme maaltijden. Het is personeel van Foodmaker die de maaltijden klaarmaakt. Foodmaker en Delhaize hebben een contract afgesloten voor vijf jaar.

Aan de entree is er ook een ‘apero-corner’, met verpakte meeneemmaaltijden, sappen en soep. Met daarnaast de kassa’s om direct de winkel te kunnen verlaten. “Het is een convenience-winkel in de winkel voor de snelle shopper”, zegt Xavier Piesvaux, ceo van Delhaize België.

Dit jaar vernieuwt Delhaize tien grote supermarkten volgens het nieuwe winkelconcept, maar de verse salad bar waarbij klanten zelf hun porties samen stellen, wordt aan een veel hoger tempo geïntroduceerd. Delhaize heeft er al in 32 verkooppunten en dat moet eind dit jaar oplopen tot 100. “We zien dat het een onmiddellijk succes is”, zegt Lieven Vanlommel, ceo van Foodmaker.

De nieuwe maaltijdhoek van Delhaize kreeg de naam ‘Fresh Atelier’ mee, maar Delhaize moet al op zoek naar een nieuwe naam. Carrefour heeft de naam direct overgenomen en een ‘Atelier’ gelanceerd, gromt een medewerker van Delhaize.

In de winkelformule is er ook meer aandacht voor bio én digitale ondersteuning. Vijf digitale palen (wijn, bio, drogisterij/parfumerie, baby care en petfood) bieden een groter assortiment dan in de winkel aanwezig is. Via de app kan de klant onmiddellijk het product scannen en het de volgende dag thuis laten leveren of in de winkel laten klaar leggen.

De nieuwe supermarkt bant ook plastic. Bij de broodafdeling komt er één grotere herbruikbare katoenen zak. De klant moet wel nog een sticker met de code van het type brood op de tas aanbrengen. De nieuwe winkelruimte is ook overzichtelijker ingedeeld.

Na de ‘restauratie- en coveniencehoek’ is er de bakkerij met daarachter een driehoek van fruit en groenten, vis en beenhouwerij die uitkomt in een kaashoek. Pas aan het eind van het winkelparcours, vlak voor de kassa’s, is de diepvrieswand. Opvallend is dat er centraal in de winkel een soort kruispunt is waar de verschillende afdelingen op elkaar uitkomen én waar de promo’s van de week staan. Op sommige dagen wordt daar ook degustatie voorzien, iets wat overigens Colruyt al veel langer systematisch doet.

Delhaize heeft ook enkele ideeën van Albert Heijn overgenomen zoals een koffie-automaat. “Maar deze keer dan wel met lekkere koffie”, zegt een medewerker van de fusiegroep. In de drogisterij-afdeling duikt ook het merk Etos op. In Nederland is dat een aparte winkelformule van Ahold Delhaize.

“We hebben een jaar lang aan de nieuwe formule gewerkt”, zegt Xavier Piesvaux. Sommige onderdelen ervan werden sinds afgelopen zomer al uitgetest. Piesvaux hoopt dat het Delhaize zal toelaten marktaandeel te winnen.

Delhaize investeert de komende jaren telkens 200 miljoen euro in de vernieuwing van de winkels. De vraag zal zijn hoe ver Delhaize in de hertekening wil gaan. Het concept in Nijvel veronderstelt dat ook de vloer uitgebroken wordt én het plafond vernieuwd wordt. Maar winkelketens gaan zelden zo ver in hun vernieuwing.

Delhaize moet ook de zelfstandigen die de meeste winkels uitbaten van Delhaize, overtuigen. ‘Als ze de commerciële cijfers zien van het nieuwe concept, zijn ze direct enthousiast’, zegt Illya Van den Borre, public affairs Delhaize.