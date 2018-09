Journalist neergestort in Duits bos dat wordt bezet om steenkoolwinning tegen te houden

In het Hambachbos in het westen van Duitsland, dat al weken het toneel van protest is tegen plannen om er bruinkool te winnen, is woensdag een journalist vanop grote hoogte neergestort. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Volgens de eerste gegevens stapte de man over een hangbrug tussen twee boomhutten en is hij erdoor gezakt, aldus een politiewoordvoerder. Het ongeval deed zich niet tijdens een politieoperatie voor.

Sinds donderdag ontruimt de politie met man en macht het bos in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar er weerstand is van klimaat- en natuurbeschermers. Die voeren vanuit zowat vijftig boomhutten protest tegen plannen van energieconcern RWE om honderd hectare van het bos te ruimen om er bruinkool te winnen. Dat is een van de meest vervuilende fossiele brandstoffen.