Zware aanrijding met motorrijder: bestuurder werd wellicht onwel

Wommelgem - Aan de Herentalsebaan in Wommelgem is een 47-jarige man in kritieke toestand afgevoerd na een verkeersongeval. Een motorrijder en een andere bestuurder raakten lichtgewond.

Ter hoogte van de Melkerijstraat verloor de bestuurder van een witte BMW de controle over zijn stuur en kwam het tot een botsing met een andere wagen. Die wagen kwam op zijn beurt nog in aanrijding met iemand op een scooter. De BMW belandde uiteindelijk in de berm.

De motorrijder en de bestuurder van de auto raakten lichtgewond. De man die het ongeval veroorzaakte moest ter plaatse gereanimeerd worden. Wellicht is hij onwel geworden achter het stuur.

Door de klap werd de straat een tijdlang afgesloten. Dat zorgde voor heel wat verkeershinder.