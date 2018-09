Burgemeester sluit pitazaak na steekpartij met zwaargewond slachtoffer

Dentergem - M.L. (29) uit Wakken ligt in een kunstmatige coma na een incident dinsdagavond in Pitta Biggy. Na een conflict stak uitbater Behnan K. hem met een mes diep in de buik. De burgemeester laat de pitazaak drie maanden sluiten.

Het incident gebeurde dinsdag rond 23 uur in de Markegemstraat, in het centrum van Wakken. Daar baat Behnan K. (27) sinds 2013 Pitta Biggy uit. De man van Turkse afkomst stond dinsdagavond in zijn pitazaak toen het tot een conflict kwam met M.L. (29), die wat verderop woont. Dat incident liep zodanig uit de hand dat Behnan een mes nam en het in de buik plantte van L. De twintiger raakte levensgevaarlijk gewond, verloor veel bloed en strompelde naar buiten, waarna buren de hulpdiensten verwittigden.

De jongeman is de helft van zijn lever kwijt. In het ziekenhuis van Waregem wordt hij in een kunstmatige coma gehouden.

Dubieuze reputatie

Wat de aanleiding was voor de steekpartij is volgens het parket van Kortrijk nog onduidelijk. Mogelijk spelen de feiten zich af in het drugsmilieu. Het slachtoffer had al geruime tijd drugsproblemen en ook de pitazaak heeft volgens de burgemeester en buurtbewoners een dubieuze reputatie op dat vlak.

Volgens een dichte kennis hadden Behnan en L. al jarenlang ruzie met elkaar. “Ze konden elkaar niet zien. Als L. drugs had genomen, was hij stoer en durfde hij in de zaak te komen om ruzie te maken. Kort voor Nieuwjaar heeft Behnan hem al in elkaar geslagen en buiten gegooid.”

L. was ook al meerdere keren in de pitazaak gekomen om drugs te vragen, wat in slechte aarde viel bij Behnan. Maar ook de uitbater zelf had problemen. Zijn vrouw scheidde van hem omwille van zijn agressie en alcoholverslaving.

Drie maanden dicht

Na het incident hielden speurders nog een urenlang onderzoek in de pitazaak. Behnan werd opgepakt voor poging doodslag. “Ik heb een bevel opgemaakt om de zaak vanaf donderdag (vandaag, nvdr.) drie maanden administratief te laten sluiten”, zegt burgemeester Koenraad Degroote (N-VA). “Dat omwille van aanhoudende problemen en diverse inbreuken. Voor mij is de emmer vol. Er moet een signaal komen dat we dit niet tolereren.”

De burgemeester spreekt over lawaaihinder en parkeerinbreuken, maar ook over een “ontmoetingsplaats voor drugs”. Vaststellingen die buurtbewoners alleen maar kunnen bevestigen. “Iedereen wist dat dit er zat aan te komen”, zegt een man die vlakbij woont. “Zaterdagnacht belden naaste buren nog de politie omdat het leek alsof iemand werd afgeranseld in de zaak. Dinsdag ben ik zelf nog eens een melding gaan doen bij de politie. Zondag was er hier een cityrun en de pita-uitbater heeft daar een 70-jarige seingever verbaal aangevallen omdat hij honderd meter moest wandelen naar zijn zaak. “Het zal duren tot er eens iemand een mes of een kogel in zijn buik krijgt, zei ik nog en kijk.. enkele uren later was het van dat.”

Volgens kennissen van het slachtoffer zijn er in Wakken grote problemen met drugs. Eind 2016 werden bij een grote drugsactie nog twee buren opgepakt in een appartementsblok op het Sanderusplein.