Van seksueel misbruik verdachte priester pleegt zelfmoord in zijn kerk

Jean-Baptiste Sèbe, een jonge priester en docent theologie, is uit het leven gestapt in de kerk van Saint-Romain, in het bisdom Rouen (Frankrijk). De man werd er van beschuldigd dat hij een meisje had aangerand.

Pater Jean-Baptiste Sèbe, een jonge priester die theologie doceerde aan het Katholieke Instituut van Parijs, werd dinsdag gevonden in de kerk waar hij later op de dag de mis zou opdragen en waar hij sinds 2005 dorpspastoor was.

Het was iemand van de kerkraad die dinsdag de kerk in kwam om de viering voor te bereiden die het lichaam van de priester vond. Hoe hij zich van het leven heeft beroofd, wil de politie niet zeggen. Er is voor zo ver bekend ook geen afscheidsbrief gevonden.

Volgens de officier van justitie van Rouen was er wel een klacht ingediend tegen de 38-jarige priester bij het bisdom. Een vrouw beschuldigde hem van onfatsoenlijk gedrag en aanranding van haar dochter. “Politie of gerecht hadden nog geen klacht ontvangen”, zegt procureur Étienne Thieffry.

Jean-Baptiste Sèbe ontkende feiten en zat er erg mee in. De man was erg geliefd in zijn parochie, maar voelde dat niet iedereen hem geloofde. Ook het bisdom steunde hem niet onvoorwaardelijk.

Het gerecht onderzocht de dood en een wetsdokter stelde vast dat er niemand anders betrokken was. Dat het dus om een zelfdoding gaat.

Tweede priester die sterft

Voor de bisschop van Rouen is het de tweede priester die hij verliest. Op 26 juli 2016 werd priester Jacques Hamel vermoord in de parochiekerk van de kleine voorstad Saint-Etienne-du-Rouvray van Rouen. Twee terroristen, Adel Kermiche en Abdel Malik Nabil-Petitjean, drongen het kerkje binnen tijdens een vroegmis met een bejaard koppel en enkele lokale zusters. De bejaarde voorganger werd met messteken om het leven gebracht, de man van het koppel, Guy Coponet, werd ook neergestoken maar overleefde de aanval.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be.