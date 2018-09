Voorlopig geen operatie voor Trebel, Vanhaezebrouck gaat voor info van tegenstander te rade bij eigen speler

Anderlecht-aanvoerder Adrien Trebel bezocht maandag een specialist voor de blessure aan zijn buikspieren die vaak opspeelt. Ook mentaal was dat soms moeilijk, bekende hij aan de vooravond van het Europa League-duel tegen het Slovaakse Spartak Trnava van donderdag.

“De specialist heeft me verzekerd dat ik kan blijven doorspelen”, aldus de Fransman. “In mijn hoofd ben ik bevrijd. Ik focus nu weer uitsluitend op voetbal en de ploeg. Of een operatie is uitgesloten. Voorlopig wel, maar zo’n blessure komt en gaat. Het is moeilijk te managen. Op termijn zal ik een operatie moeten overwegen, maar ik ben een competitiebeest en wil nu vooral voetballen. Dat moet lukken. Die hinder aan mijn buikspieren is ook niet nieuw. Ik heb het al een tijdje.”

Vanhaezebrouck gaat te rade bij eigen speler

“We weten wat we mogen verwachten: een ploeg met ervaring die fysiek sterk is en aanwezig in de duels”, blikte coach Hein Vanhaezebrouck vooruit op de eerste Europese wedstrijd van het seizoen. “We hebben uiteraard goed geluisterd naar James Lawrence. Logisch, aangezien hij zoveel jaren in Slovakije en tegen Trnava gespeeld heeft.”