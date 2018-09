Italië sluit hoogste viaduct van het land

De autoriteiten van de Italiaanse provincie Isernia hebben besloten het hoogste viaduct van het land om veiligheidsredenen te sluiten. Het besluit volgt een maand na de instorting van de Morandibrug in Genua, een ramp die 43 mensen het leven kostte.

Het ‘Sente Longo’ viaduct, gebouwd tussen 1974 en 19777, verbindt de steden Castiglione Messer Marino en Belmonte del Sannio. Het betonnen en stalen bouwsel is met zijn hoogte van 185 meter het hoogste viaduct van het land.

Op beelden die de RTBF draaide, is echter te zien dat de brug in abominabele staat verkeert. Tussen de verschillende betonplaten die het wegdek vormen, zitten gigantische gaten. Een aardbeving die het gebied vorige maand trof, zou de stabiliteit van de brug bovendien verder in gevaar gebracht hebben. Zo blijkt uit een onderzoek dat de allerhoogste brugpijler, die is geplaatst op een voet van slechts 20 centimeter, is verschoven.

Vlak na de ramp met de Morandibrug pleitte de Nationale Onderzoeksraad van Italië voor een ‘rigoureuze operatie’ om tienduizenden Italiaanse bruggen te renoveren en te vervangen. Volgens de Raad zijn veel van die bouwwerken, vaak opgeleverd in de jaren 1950 en 1960, over hun houdbaarheidsdatum heen en allang niet veilig genoeg meer.