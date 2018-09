Filip Dewinter wil vinger in de pap in Antwerpen: “We zouden gedoogsteun kunnen leveren aan rechts stadsbestuur”

Antwerpen - Hij staat aan vooravond van zijn vierde gemeenteraadsverkiezingen, maar Filip Dewinter mocht zich in die tijd nooit burgemeester van Antwerpen noemen. Het Vlaams Belang-kopstuk denkt echter niet aan de handdoek te gooien. Hij hoopt deze keer wel een vinger in de Antwerpse gemeentepap te krijgen, al is dat via een gedoogsteun voor een rechts stadsbestuur.

In 2012 zag Dewinter heel wat van zijn electoraat overlopen naar het N-VA van Bart De Wever. Volgens Dewinter kwam dat door strategische overwegingen: een deel van de Vlaams Belangachterban was het beu dat niemand met de partij wilde besturen en dus werd er voor N-VA gekozen, stelt Dewinter in een interview met de Gazet van Antwerpen. “Ze hoopten dat de N-VA een deel van ons programma zou uitvoeren. Daarin zijn ze nu zwaar ontgoocheld, zeker in de migratiepolitiek.”

Dewinter hoopt bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober dus dat zijn partij weer kan groeien. De frontman van Vlaams Belang is dan ook niet zozeer geïnteresseerd in “de zogenaamde grote strijd tussen links en rechts in Antwerpen”, maar het draait er voor hem vooral om hoeveel kiezers van N-VA nu voor zijn partij kiezen.

Foto: Victoriano Moreno

Gedoogsteun

Zijn dat genoeg mensen dan kan het Vlaams Belang mogelijk zelfs meebesturen. “De kiezer kan de kaarten zo leggen dat voor De Wever alleen een coalitie met Groen overblijft. Maar als hij dat niet wil en wij zijn groot genoeg, dan maken we een kans”, klinkt het nog. De Wever heeft echter meermaals aangegeven niet met Vlaams Belang in het bestuur te willen stappen.

Daar zijn oplossingen voor te vinden, stelt Dewinter. “We hoeven misschien ook niet meteen in het bestuur te zitten. We zouden ook een soort van gedoogsteun kunnen leveren aan een rechts stadsbestuur.”

Batman van de Aldi

De grote thema’s van Vlaams Belang zijn veiligheid en de stop van islamisering. Twee zaken waar Dewinter nog veel verbeterpunten ziet voor Antwerpen en het beleid van diens huidige burgervader. “Het lijkt mij dat sommige wijken van Antwerpen Gotham City zijn geworden en dat we zitten opgescheept met een Batman van den Aldi.”

Lees het volledige interview met Filip Dewinter hier.