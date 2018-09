Uit de hand gelopen hobby zorgt voor exclusieve waterlelie, maar bijna niemand krijgt ze te zien

Harelbeke - Afgelopen en komende nacht bloeit in de Brugsesteenweg een waterlelie met een diameter van veertig centimeter. De Nymphaea Victoria bloeit voor het eerst op West-Vlaamse grond.

Het is een uniek natuurverschijnsel, de bloei van de Nymphaea Victoria. De van oorsprong Zuid-Amerikaanse waterlelie bloeit slechts twee nachten per jaar én doet dat nu ook in Hulste. Afgelopen nacht opende de bloem voor het eerst en had ze een witte kleur, komende nacht kleurt ze felroze. De bloem is een uit de hand gelopen hobby van Charlie Holvoet, medezaakvoerder bij de gelijknamige planten- en dierenzaak in Hulste. “Ik was al een tijdje op zoek naar een stekje, toen ik via Facebook op een advertentie uit Nederland stootte. In ons land is de bloem te zien in de plantentuinen in Meise en Gent. En nu dus ook bij ons”, zegt Holvoet.

Overdag vallen vooral de gigantische bladeren van de lelie op, die hebben een diameter tot drie meter en een draagvermogen van meer dan dertig kilogram. Die bladeren kunnen de klanten van Holvoet overdag gewoon bekijken, maar de bloem zelf krijgen ze niet te zien. “De bloem bloeit enkel 's nachts, buiten de openingsuren van de winkel. We proberen stekjes te nemen van de bloem en hopen dat ze volgend jaar opnieuw bloeit. We bekijken of we de winkel dan enkele uren kunnen openen 's nachts.”

Natuurlijk is niet alleen de pracht van de bloem van tel, ze is ook van commercieel belang voor de zaak. “Het is voor ons de aanzet om een volledige nieuwe lijn waterlelies te lanceren. We hopen de planten te vermeerderen of in te voeren uit het buitenland zodat iedereen de koningin der waterlelies zelf in de vijver kan houden, als eenjarige plant.”