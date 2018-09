Nieuw onderzoek toont aan: zelfs insecten zitten ondertussen vol plastic

Niet alleen vissen, ook vliegende insecten die hun leven begonnen in het water zitten vol microplastics. Dat blijkt uit nieuw Brits onderzoek. En dat is dan weer een probleem voor vogels en vleermuizen, die de insecten oppeuzelen.

Honderdvijftig steekmuggen werden gekweekt en gevoederd met fluorescerende microplastics. Nadien vergeleken de wetenschappers van de Britse University of Reading vijftien larven met vijftien volgroeide muggen. En in alle dertig lijfjes werden de fluodeeltjes teruggevonden.

Groot nieuws, zeggen de onderzoekers. “Het is schokkend dat plastic bijna elke tak van ons ecosysteem vervuilt”, zegt onderzoekster Amanda Callaghan in Britse media. “Er is al veel aandacht besteed aan plastic die onze oceanen vervuilt, maar dit onderzoek toont dat de vervuiling ook in de lucht zit.” En aangezien vogels, spinnen en vleermuizen vooral van insecten leven, komen volgens de onderzoekster de microplastics ook in de magen van die dieren terecht.

Almaar meer

“Het onderzoek is een nieuw bewijs dat microplastics van de ene milieucomponent naar de andere kunnen gaan”, zegt milieutoxicoloog Colin Janssens (UGent). “Eens ze in één component voorkomen, verspreidden ze zich naar de rest. Maar die microplastics komen niet alleen in de lucht terecht door insecten die van water naar land vliegen. Ook autobanden geven bij het slijten van die minuscule deeltjes af, bleek al uit eerder onderzoek.”

Hoe schadelijk de microplastics zijn wanneer vogels een grote hoeveelheid insecten opeten, weten de onderzoekers niet. “Over het gezondheidseffect van die microplastics is nog maar weinig geweten”, zegt milieutoxicoloog Greet Schoeters (UA). “Ja, er zitten stoffen in die schadelijk kunnen zijn. Maar hoé schadelijk? Dat is moeilijk te meten.”

Hoe dan ook blijft het risico op schade groeien. Colin Janssens: “Die plastics zijn niet afbreekbaar en er komen altijd maar nieuwe deeltjes bij.”