Zuhal Demir opnieuw fel over islamschool in Genk: “Gevaarlijke cocktail die toekomst van kinderen naar de knoppen helpt”

Genk - Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) heeft opnieuw felle kritiek geuit op de mogelijke komst van een islamitische school in Genk. “Ik ben zeer bezorgd over de toekomst van de kinderen die naar zo’n school zullen gaan.”

Zuhal Demir heeft woensdagavond in Terzake opnieuw fel uitgehaald naar de mogelijke plannen van de Turks-islamitische vereniging Milli Görüs om een school te beginnen in Genk. “Ik ben zeer bezorgd over de toekomst van die kinderen die naar zo ‘ school zullen gaan. Milli Görüs is een beweging die niet bekend staat om zijn Verlichtingswaarden die wij kennen, zoals de gelijkheid man-vrouw”, stelde de lokale N-VA-lijsttrekker.

Gevaarlijke cocktail

Volgens Demir heeft Milli Görüs de bedoeling tweede en derde generatie moslims te “herislamiseren”. De staatssecretaris zal zich dan ook fel blijven verzetten tegen de mogelijke komst van de islamschool. “Dit is een heel gevaarlijke cocktail die de toekomst van die kinderen naar de knoppen helpt.” Het gevolg van zo’n school is “meer islam en minder Nederlands”, terwijl N-VA hard inzet om de taalachterstand bij allochtone kinderen te verhelpen, aldus Demir nog. “De vraag is willen we dat in GEnk? Als het van mij afhangt, duidelijk nee.”

Vrijheid niet ongelimiteerd

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) reageerde in hetzelfde programma wat verbaasd op de noodkreet van Demir. “Als het allemaal zo erg is, dan moet er snel worden ingegrepen op de plekken waar de organisatie al jaren onderwijs organiseert, zoals in Schaarbeek.”

De onderwijsminister herhaalde dat er nog geen aanvraag is ingediend en benadrukte ook dat de vrijheid van onderwijs geen vrijgeleide is om alles toe te laten. “De vrijheid is niet ongelimiteerd”, aldus Crevits.

De CD&V-minister stelde bovendien dat een school oprichten in Vlaanderen geen sinecure is. Zo moet de onderwijstaal Nederlands zijn en moet de gelijkheid tussen man en vrouw gerespecteerd worden. “Als dat niet gebeurt, dan wordt daarop ingegrepen. We hebben wapens om die verworvenheden te laten respecteren”, aldus Crevits.

Kleuter sluieren

Demir (N-VA) trok dinsdag al aan de alarmbel over de plannen. Ze zei toen dat Milli Görüs een organisatie is “die kleuters sluiert, de democratie in gevaar brengt en zich bezondigt aan sharia-denken”.