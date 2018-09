“Afrikaanse varkenspest in ons land gevolg van import van honderden wilde zwijnen voor rijke jagers”

Hoe komt de Afrikaanse varkenspest plots in ons land? Een Belgische jager wijst met de beschuldigende vinger naar collega’s. Volgens de man tellen rijke jagers jaarlijks grof geld neer om honderden wilde zwijnen te importeren, zodat ze extra trofeeën hebben om aan de muur te hangen. “Het is een publiek geheim.”

Vorige week werd in Etalle (provincie Luxemburg) de Afrikaanse varkenspest geconstateerd bij everzwijnen. Verschillende dieren bezweken al aan de ziekte. Het nieuws kwam niet als een verrassing: in acht Oost-Europese landen, Rusland en China was de ziekte al aanwezig en het FAVV hield rekening met verdere verspreiding.

Volgens Waals minister van Landbouw René Collin (CDH) ligt de oorsprong van de uitbraak “negen kansen op tien” bij het transport. Dat was in 2017 ook al het geval in Tsjechië. Een jager die anoniem getuigt bij de RTBF heeft een andere hypothese. Hij vermoedt dat de Afrikaanse varkenspest werd meegebracht met wilde everzwijnen die werden geïmporteerd voor de hobby van rijke jagers.

Publiek geheim

Deze gegoede schutters zouden graag wat extra trofeeën aan hun muur zien en betalen mensen om de knorrende doelwitten uit Spanje en Frankrijk naar ons land te halen voor grote jachtpartijen in de Belgische ardennen. Dat gebeurt twee of drie keer per jaar, schat de anonieme getuige. “Dit is al jaren aan de gang. Het is een publiek geheim.” Hoewel hij nog nooit bij een dergelijke jacht aanwezig was, stelt de jager dat er op twee dagen zo’n tweehonderd dieren werden geschoten.

De getuige stelt verder dat de autoriteiten weet hebben van de praktijken, maar het door de vingers zien. Als kleine jager is hij tegen die grote jachtpartijen. “Dit geeft een heel slecht beeld van de jachtwereld.”