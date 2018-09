Coach AS Roma zet Kluivert op zijn plaats: in de tribune

De Nederlander Justin Kluivert kwam niet in actie tegen Real Madrid in de Champions League. Terwijl hij in de Serie A al regelmatig mocht invallen, kreeg hij woensdag zelfs geen plaatsje op de bank.

Op zijn persconferentie aan de vooravond van de wedstrijd in Bernabeu waarschuwde coach Eusebio Di Francesco al dat er een aantal spelers de match vanuit de tribunes mochten volgen. “Soms kan zo’n wedstrijd van aan de zijlijn volgen bepaalde spelers die denken dat ze het al gemaakt hebben, helpen”. Een sneer naar Kluivert? Hij ontbrak in ieder geval wel op het wedstrijdblad. Di Francesco had het later ook nog even over de Nederlandse spits: “Hij moet blijven werken en duidelijk nog tactisch beter worden. Het is te vroeg voor mij om te zeggen dat hij een prima seizoen gaat spelen, maar hij heeft wel het talent”.