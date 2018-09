Juncker wijzigt koers van EU-opvangbeleid van migranten: “Wie niemand wil opvangen moet andere bijdrage leveren”

Gooit de Europese Commissie het over een andere boeg om het streefcijfer te halen om tegen oktober 2019 50.000 vluchtelingen te hervestigen in de Europese Unie? Daar ziet het naar uit na een opvallende quote van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Landen die niemand willen opvangen, “moeten op een andere manier een solidariteitsbijdrage leveren”, zei hij woensdagavond in Salzburg.

In de Oostenrijkse stad zitten de Europese staatshoofden en regeringsleiders samen voor een informele top. Op hun woensdagavond is migratie de hoofdschotel.

“We hebben meer solidariteit nodig in Europa”, zei Juncker bij het binnenkomen. “Solidariteit is geen leeg begrip. Sommige lidstaten aanvaarden vluchtelingen. Zij die geen migranten binnen willen laten - ook al zouden ze dat moeten - zouden op een andere manier een solidariteitsbijdrage moeten leveren.”

Andere bijdrage

De Europese Unie keurde sinds het losbarsten van de migratiecrisis in 2015 verschillende hervestigingsregelingen voor vluchtelingen goed. Die bewijzen, zegt de Commissie, dat er veilige en legale migratiekanalen kunnen worden opgezet voor mensen die nood hebben aan internationale bescherming, in plaats van onveilige en illegale migratieroutes. In september 2017 gaf de Commissie de aanzet tot een nieuwe regeling, die erin bestaat dat er tegen oktober 2019 50.000 bijkomende vluchtelingen kunnen worden ingevlogen uit Afrika of het Midden-Oosten. Lidstaten worden niet verplicht deel te nemen, maar krijgen tot 10.000 euro per migrant die ze opnemen. Op lange termijn wil de Commissie een permanent kader voor hervestiging opzetten.

De opmerking van Juncker dat lidstaten een “andere” bijdrage moeten leveren, kan erop wijzen dat hij niet langer van alle lidstaten verwacht dat ze mensen opnemen. Verschillende landen weigeren aan de verdeling een bijdrage te leveren. Ook de verdeling van asielzoekers loopt al jaren stroef, met name in Tsjechië, Hongarije en Polen.

Tijdens het diner in Salzburg zullen de leiders bespreken of ze in hun aanpak van de illegale migratie naar Europa hun samenwerking met de Noord-Afrikaanse landen kunnen opschroeven. Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk en Oostenrijks kanselier Sebastian Kurz, de gastheer van de top, zullen alleszins een lans breken om alvast met Egypte samen te werken. Tusk en Kurz brachten vorige week een bezoek aan president al-Sisi en lijken onder de indruk van ‘s mans aanpak van de mensensmokkel die via zijn land loopt. Terwijl er in 2016 nog 13.000 migranten vanuit Egypte naar Europa vertrokken, staat de teller voor dit jaar nog op nul.