Cristiano Ronaldo in tranen na rode kaart in eerste match met Juventus in Champions League

Cristiano Ronaldo was bij Real Madrid in de Champions League een garantie voor doelpunten maar bij Juventus verliep zijn eerste wedstrijd op het kampioenenbal in mineur: na 29 minuten kreeg hij een rode kaart en moest hij in tranen het veld verlaten.

Cristiano Ronaldo werd uitgesloten na een akkefietje in de zestien: na wat duwen-en-trekken ging zijn tegenstander Jeison Murillo neer.

Volgens scheidsrechter Felix Brych, die daarvoor raad was gaan vragen bij zijn lijnrechter, werkte de Portugees zijn tegenstander Jeison Murillo foutief tegen de grond. Ronaldo aaide vervolgens ostentatief over Murillo’s hoofd en suggereerde daarbij dat het om een schwalbe ging.

Zo werd Ronaldo’s weerzien met het Spaanse publiek er eentje in mineur. Juventus, dat Ronaldo in de zomer met het oog op de beker met de grote oren binnenhaalde, slikte zo ook zijn 26e rode kaart in de Champions League. Geen enkele andere club deed slechter.

Hoe dan ook een harde beslissing waar nog veel zal worden over nagepraat. Bekijk hieronder de beelden:

Foto: rr

