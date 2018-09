Nationale Loterij nieuwe sponsor van Anderlecht, Lotto-arena nog niet voor meteen

De Nationale Loterij is de nieuwe sponsor van Anderlecht, dat raakte bekend op het persdiner voor de Europa League-wedstrijd van donderdag tegen het Slovaakse Spartak Trnava. De Nationale Loterij wordt op termijn genoemd om ook de naam te verlenen aan het Vanden stockstadion.

Speelt Anderlecht straks in de Lotto Arena en niet meer in het Constant Vanden Stockstadion? Met de aankondiging van de Nationale Loterij als nieuwe sponsor lijkt het niet onmogelijk. Marc Coucke wil dat een sponsor zijn naam aan het stadion verleent en de Nationale Loterij komt nu zeker in aanmerking.

Eind mei schreef deze krant al dat Coucke dacht aan een naamsverandering voor het Vanden Stockstadion. De voorzitter minimaliseerde dat toen, maar nu wordt toch onderhandeld met potentiële stadionsponsors. De Nationale Loterij is al partner bij de Rode Duivels en Club Brugge.

Hoe deze nieuwe sponsordeal in Brussel concreet zal worden ingevuld, zal de komende dagen/weken pas blijken. BNP Paribas blijft shirtsponsor, maar de Nationale Loterij kan visibiliteit krijgen door haar naam aan het stadion te koppelen. Zo’n naamsverandering ligt gevoelig. Anderlecht voetbalt sinds 1983 in het Vanden Stockstadion en de fans zijn nostalgisch. Maar tegelijkertijd kan het een breuk met het oude regime symboliseren en geld opleveren in afwachting van een nieuw stadion. Dat zal er niet staan voor 2023.