Vriendin van prins Laurent staat terecht voor dierenmishandeling: “Als steun stuurde hij me één van zijn eigen honden”

In joggingbroek en op afgetrapte sloffen, zo verscheen gravin Diana du Monceau de Bergendal (67) gisteren voor de Brusselse rechter. Ze kwam er een vurig pleidooi houden om haar meer dan tweehonderd (!) honden ­onmiddellijk terug te krijgen. De beschuldigingen dat ze de dieren verwaarloost, treffen haar recht in het hart. Het adellijke buitenbeentje spreekt van een afrekening. “Als ik naar de cel moet, neem ik al mijn dieren mee”, zegt ze op haar erf in het Waalse Villeroux, te midden van ontelbare paarden, geiten, ezels, honden en schapen.