Voor de “vele vakanties” moet je het niet doen: alles over de werkweek van leerkrachten

Leerkrachten moeten niet klagen, want ze hebben toch zo veel vakantie. Denken we. Een grootschalige studie van de VUB maakt definitief gehakt van dat huizen­hoge cliché. Met álle vakanties erbij werkt een voltijdse leerkracht gemiddeld iets meer dan 41 uur per week. “Dat is een halve dag meer per week dan een ­gewone bediende”, zeggen de vakbonden. Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) ­nuanceert: “Eigenlijk zitten leerkrachten mooi op het gemiddelde.”