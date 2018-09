Burgemeester dient klacht in tegen valse briefschrijver: “Ik word belaagd door rolstoelpatiënten”

Meulebeke - Brieven “van de burgemeester” die laten uitschijnen dat deze lak heeft aan de minderbedeelden terwijl hij pronkt met zijn ­Porsche: in het West-Vlaamse Meulebeke vielen ze de jongste tijd in heel wat brievenbussen. Eerst vond Dirk Verwilst (CD&V) het nog grappig, maar drie weken voor de verkiezingen heeft hij toch een klacht ingediend wegens laster en eerroof. “Natuurlijk komt dit uit ­politieke hoek.”

Dirk Verwilst, burgemeester van Meulebeke, een kleine West-Vlaamse landbouwgemeente met 11.000 inwoners, zit met kopzorgen. Al sinds juni krijgen zijn inwoners brieven in de bus, die zogezegd door hem zijn ondertekend. Geen gewone brieven, maar “pure quatsch en laster, waarin mijn naam wordt ­besmeurd.”

In de brieven – steevast ondertekend met Je Burgemeester – staat dat Verwilst (CD&V) na de vorige verkiezingen beloofd had een rechts beleid te voeren en dat hij nu wil gaan voor een uitgesproken blauwe lijst.

“Op de nieuwe lijst heb ik de sociaal gezinde kandidaten kunnen uitschakelen en vervangen door de blauwe kandidaten!”, staat er te lezen. Gevolgd door: “Mijn nieuwe Porsche staat symbool voor Blauw. Maar je kan dit blauw beleid al zien in enkele beslissingen: geen gratis vuilniszakken meer voor de gewone man, drastische vermindering en zelfs afschaffing van enkele toelagen voor de mindervaliden, enzo meer! (...) Deze besparingen heb ik onder andere gebruikt voor speciale stunts in aanloop van de verkiezingen, zoals recepties.”

In het begin vond de burgemeester het nog grappig. Maar drie weken voor de kiesstrijd echt losbarst, stapt Verwilst alsnog naar het gerecht met klachten wegens laster en eerroof. “Het gaat te ver”, zegt hij. “Op straat word ik er voortdurend over aan­gesproken. Door mensen die zeggen dat ik centen voor het goede doel in eigen zak zou steken. Of door rolstoelpa­tiënten die me verwijten dat ik hun toelages ga afnemen. Maar dat is onzin. Ja, ik rij met een Porsche. Een hybride, ik ben nogal een autoliefhebber. Maar dat is mijn volste recht. En ja, wegens ­besparingen hebben we afgeschaft dat gezinnen twintig gratis vuilniszakken krijgen. Maar in al die brieven laten uitschijnen dat ik de zwakkere mensen in Meulebeke ­viseer, dat kan ik niet laten passeren.”

Gedetailleerde adreslijsten

Ook op affiches aan een café op de Markt worden de burgemeester en zijn gemeente­bestuur zwartgemaakt. Dirk Verwilst zette daarom een advocaat op de zaak. “Door klacht in te dienen wordt ons een onderzoek gegarandeerd waarbij onder meer naar vingerafdrukken kan worden gezocht”, zegt advocaat ­Steve Ronse.

Vingerafdrukken, een opsporingsonderzoek, honderden afgestempelde brieven onder een valse naam: de kiesstrijd in Meulebeke krijgt dus bijzondere proporties. Zeker omdat de schuldige(n) achter de brieven volgens de burgemeester uit politieke hoek komen. Een afrekening dus. “Dat kan niet anders”, zegt hij, zonder namen willen te noemen.

Het is in ieder geval opmerkelijk dat de briefschrijver over gedetailleerde adreslijsten beschikt, wat effectief doet vermoeden dat er politiek in het spel is. De Meulebeekse ­burgemeester heeft meerdere mogelijke vijanden, ook binnen zijn eigen partij.

Fragmenten uit de brieven:

“Op de nieuwe lijst heb ik de sociaal gezinde kandidaten kunnen uitschakelen en vervangen door de blauwe kandidaten”

“De besparingen heb ik onder andere gebruikt voor een serieuze toelage aan de middenstand en voor speciale stunts in aanloop naar de verkiezingen”

“En dan was er nog de cyclocross, op kosten van de belastingbetaler. Goed, hé!”

“Nu we gekozen hebben voor een rechtse lijst van de burgemeester (geen CD&V meer) wil ik dat niet alleen tonen door met een Porsche te rijden, maar ook door dit rechtse beleid nog meer door te drukken.”

“Ondertussen ben ik ook met huisbezoeken begonnen. Mijn Porsche laat ik bij die bezoeken wel thuis. Geen aanstoot geven!”

“Kandidaten die de werknemersbelangen verdedigen, moet je op een andere lijst zoeken”

“In aanloop naar de verkiezingen zal ik poeslief blijven, maar na de verkiezingen druk ik mijn rechts beleid door”

“Nu vriendelijk zijn en naar iedereen luisteren. Daarna ben ik weer alleen de baas”

“Je burgemeester”