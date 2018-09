Dit moet onze avond worden: waarom chef voetbal Ludo Vandewalle rekent op Belgisch succes in Europa League

Club Brugge deed het goed in de Champions League ­tegen Dortmund. Bravo. Spijtig van het verlies. En het zal niet het laatste zijn op dat allerhoogste niveau. Wij, ­Belgische voetballiefhebbers, kunnen alleen dromen van écht succes in de Europa League. Vanavond de eerste speeldag. Dit is het niveau waar Belgische clubs zich echt kunnen meten. Anderlecht, Genk en Standard weten waar ze voor staan.