Hartspecialisten kibbelen over functie op nieuwe Apple Watch

Een functie in de nieuwste Apple Watch leidt tot een pittige discussie tussen cardiologen en artsen. Het horloge kan namelijk waarschuwen voor hartproblemen. “Slecht idee”, vindt dokter Patrik Vankrunkelsven. “Straks staat onze praktijk vol mensen die denken dat ze een beroerte gaan krijgen.” Cardioloog ­Pedro Brugada ziet dat anders: “Bijna ­iedereen die we vinden, kunnen we ge­nezen.”

Sinds vorige week kan iedereen die daar een dikke 400 euro voor over heeft, zélf cardioloog spelen. Want de nieuwste Apple Watch kan nu ook een elektrocardiogram (EKG) maken. Zo kan je zelf ontdekken of je bijvoorbeeld aan voorkamerfibrilatie (VKF) lijdt en dringend naar de dokter moet. Eén procent van de bevolking heeft VKF, maar vaak merk je daar niets van. Maar gevaarlijk is het wel: het hart klopt on­regelmatig en dat kan leiden tot klontervorming in het bloed en zelfs een beroerte. Vooral leeftijd speelt een rol: oudere mensen lopen een ­hoger risico.

Schitterend nieuws lijkt die smartwatch wel, maar huisarts Patrik Vankrunkelsven en cardioloog Hans Van Brabandt zien dat anders. “Dit is een kwalijke evolutie”, vindt Vankrunkelsven. “Uit studies blijkt dat zo’n Apple Watch negentig procent nauwkeurig is, maar dat percentage zou in grote groepen dalen tot zelfs zeventig procent. Dat be­tekent dat nodeloos veel mensen ongerust gemaakt worden met een fout EKG, maar ook dat een andere groep wél problemen heeft en er geen melding van krijgt. De kost van al die ongeruste mensen die naar de dokter gaan en onderzocht worden, is enorm. Bovendien zijn cardiologen al overbevraagd. Ik heb liever dat ze mensen met hartproblemen behandelen, dan dat ze voortdurend mensen moeten geruststellen die geen probleem hebben.”

Als de functie op de smartwatch zo nefast is, moet ze dan verboden worden? “Zo ver zou ik niet gaan”, zegt Vankrunkelsven. “Maar er zou op z’n minst een bijsluiter moeten komen, die uitlegt wat de problemen zijn.”

“Die functie helpt net”

Pedro Brugada volgt Vankkrunkelsven niet. “Dit is niet ernstig”, zegt hij. “Iedereen bij wie we VKF vaststellen, kunnen we helpen. Twintig jaar geleden was dat niet zo, nu geneest 85 procent volledig. Maar daarom is het superbelangrijk dat we zo veel en zo vroeg mogelijk screenen.” Dat sommigen dan een foute diagnose krijgen, vindt hij ‘collateral damage’. “Voor mij is dat horloge – er zijn trouwens ook andere toestellen die dat doen – van groot belang. De technologische evolutie kan ons net hélpen.”

Maandag begint ook de Week van het Hart: “Dan gaan we zo veel mogelijk mensen proberen te onderzoeken”, zegt de prof. “Want de impact van beroertes op het leven van patiënten is groot. Ze verliezen hun job, hun mobiliteit en moeten alles anders organiseren.”