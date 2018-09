Beleggingsadviseur lichtte 400 mensen op met goudstaven: “Hij kon zelfs ijsblokken verkopen aan de Eskimo’s”

Herentals -

Een beleggingsadviseur uit Herentals is tot vijf jaar celstraf veroordeeld wegens grootschalige beleggingsfraude. Dirk De Groof (44) beloofde zijn klanten letterlijk gouden bergen: ze zouden fenomenale winsten kunnen maken door in goudtransacties te beleggen. Meer dan 400 beleggers zagen hun spaargeld in rook opgaan. De Groof zit ondertussen in Zambia.