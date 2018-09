Luc Devroe verdedigt transferbeleid bij Anderlecht: “Blij dat we Markovic niet haalden”

Anderlecht mist soms creativiteit en de fans balen daarom dat het Lazar Markovic niet vastlegde op de laatste dag van de transfermarkt. Luc Devroe wil één en ander duiden. “Eigenlijk ben ik blij dat we Markovic niet haalden”, stelt de manager opvallend ferm.

LEES OOK: Luc Devroe schudt Anderlecht wakker: eerste Europese match onder nieuw bestuur mag niet mislukken

“Bekijk zijn statistieken van de afgelopen twee jaar: een paar matchen bij Anderlecht en that’s it. Ja, we spraken met hem, maar hij kon alleen komen op onze voorwaarden. Als Markovic zijn pet tussen 15 uur en 22 uur helemaal draait… Tja. We probeerden hem ook een beetje te halen uit nostalgie. De fans hebben het voor hem, maar nostalgie is geen goed argument om te beslissen. Daarom is het misschien ook goed dat Chancel Mbemba niet kwam.”

Sommigen begrijpen niet dat Anderlecht dan 8 miljoen betaalde voor Bubacarr Sanneh. De verdediger kostte een jaar geleden maar 200.000 euro. “Bij Oostende haalde ik Dimata gratis weg bij Standard en verkocht hem een jaar later voor miljoenen. Sanneh was van halfweg juni onze defensieve topprioriteit, maar Midtjylland deed erg moeilijk. Finaal overschreden we onze financiële limiet, maar we zijn 100 procent overtuigd van zijn kwaliteiten en van de latere meerwaarde. Of we niet beter nog een extra spits haalden? Deze zomer probeerden we ook Taiwo Awoniyi te halen, maar hoe vaak scoorde die al bij Gent?”