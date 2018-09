Luc Devroe schudt Anderlecht wakker: eerste Europese match onder nieuw bestuur mag niet mislukken

In België kent iedereen Marc Coucke al, maar in Europa kan zijn naambekendheid nog vergroten. En dat kan door Europees te schitteren met Anderlecht. Het moet ook, want na de 1 op 9 in de competitie wil RSCA onrust vermijden. Dat is de missie tegen Trnava. Coucke arriveert pas vandaag met zijn privéjet, Luc Devroe schudde de ­troepen in zijn plaats wakker.