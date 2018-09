Negen mannen zaten 12 jaar in de cel voor moord. Nu blijken ze toch onschuldig te zijn

Opnieuw maakt de Nederlandse justitie een slechte beurt. Alles wijst erop dat negen mannen onterecht zijn veroordeeld tot celstraffen tot twaalf jaar voor hun aandeel in een moord in Arnhem, nu 20 jaar geleden. Het is een pijnlijk verdict voor justitie, want het is lang niet de eerste keer dat mensen jarenlang onschuldig in de gevangenis werden opgesloten.