Ze leken hartsvriendinnen, maar Jackie O en haar zus werden verscheurd door mannen, mode en prestige

Eigenlijk heten ze ­Jackie Bouvier en ­Caroline Lee Bouvier, maar de wereld leerde hen kennen als Jackie Kennedy en Lee Radziwill. De zussen hadden zoveel gemeen en deelden zoveel interesses dat ze hartsvriendinnen leken. Maar hun relatie verzonk in bittere afgunst over mannen, mode en prestige, zo blijkt uit een nieuw boek.

acks” en “Pekes” noemden ze elkaar. Iedereen zag dat ze zussen waren, al waren er verschillen. Jackie, de oudste, had donker haar, was ernstig en stond als kind al scherp als een mes. Caroline was drie ...