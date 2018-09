CLUBNIEUWS. Studiebureau bereidt verkoop Lokeren voor, Mogi Bayat verdiende goed aan Anderlecht

Het zal er dan toch van komen: Roger Lambrecht (87) zal Lokeren verkopen. Voetbalmakelaar Mogi Bayat heeft er een nieuw boerenjaar op zitten, hij verdiende vooral aan transfers en uitleenbeurten van en naar Anderlecht. De scheidsrechter bekend die de Slag om Vlaanderen in goede banen moet leiden is bekend. En met welke ploeg zullen Anderlecht, Genk en Standard aantreden in de Europa League? Uw clubnieuws van de dag.

Fiscaal studiebureau KPMG bereidt verkoop Lokeren voor

Het zal er dan toch van komen: Roger Lambrecht (87) zal Lokeren verkopen. De voorzitter en eigenaar van de club gelastte het fiscaal studiebureau KPMG met de voorbereiding van de verkoop van de club. Er wordt onder meer een inventaris opgemaakt van de activa en passiva om de club uiteindelijk aan een marktconforme prijs op de markt aan te bieden.

“Ik kan dit niet blijven doen”, aldus Lambrecht die met zijn club pas veertiende in eerste klasse staat. “Ik hoor ook allerlei geruchten over investeerders uit de streek – het zouden er een vijftal zijn die de krachten willen bundelen – maar ik heb die mensen nog niet op bezoek gehad. Ze mogen komen, ik zou de onderhandelingen met hen graag beginnen.”

Roger Lambrecht is met 24 jaar (sinds 1994) de langst zetelende voorzitter in de ­Jupiler Pro League. (ppl, lvdw)

Mogi Bayat keert zichzelf 7,8 miljoen euro uit

Voetbalmakelaar Mogi Bayat heeft er een nieuw boerenjaar op zitten. Zijn bedrijfje Creative & Management Group maakte in het kalenderjaar 2017 2,7 miljoen euro winst, dat is nagenoeg evenveel als de nettowinst van 2,8 miljoen euro in 2016. De voorbije zes jaar maakte hij in totaal 9,2 miljoen euro winst. Van dat bedrag keerde hij zichzelf vorig jaar 7,8 miljoen euro uit, zo bleek uit de jaar­rekening die onlangs ge­publiceerd werd door de Nationale Bank.

Bayat ­verdiende in 2017 vooral aan transfers en uitleenbeurten van en naar Anderlecht. Zo was hij onder meer de drijvende kracht achter de komst van Sven Kums, Adrien Trebel, Sylvère Ganvoula en Isaac ­Thelin. Ook verdiende hij met de creatieve verkoop van Henry Onyekuru van Eupen aan Everton. De Nigeriaanse aanvaller kwam toen via een uitleenbeurt bij Anderlecht terecht.

Bayat is ook erg actief bij Charleroi en AA Gent. Kalifa ­Coulibaly van Gent naar ­Nantes is een van zijn grotere internationale transfers in 2017.(bla)

Lardot leidt Slag om Vlaanderen

Zondagmiddag ontvangt AA Gent in de Ghelamco Arena de grote rivalen uit Brugge en dit treffen zal in goede banen geleid worden door Jonathan Lardot. In het verleden leverden 35 rechtstreekse ontmoetingen op Gentse bodem zestien Gentse overwinningen op, terwijl blauw-zwart twaalf keer aan het langste eind trok. Een statistiek die de voorbije jaren door AA Gent flink werd opgepoetst: de Buffalo’s wonnen hun laatste vier thuiswedstrijden op rij en de laatste tien onderlinge duels leverden maar eventjes acht Gentse zeges op.(ssg)

Standard met Lestienne of driemansdefensie?

Standard moet het zien te rooien zonder de geblesseerden Bastien en Mpoku. Het vergroot de kans op een eerste basisplaats voor Lestienne. De kans bestaat ook dat Standard aantreedt in een 5-3-2-formatie. De versterkte defensie zal dan dienen om de 3-4-1-2 van het offensieve Sevilla te counteren en is deze week getest op training. Het is dus mogelijk dat Michel Preud’homme zekerheid inbouwt en vooraan een vrije rol geeft aan Mehdi Carcela als tweede spits. Zinho Vanheusden zou in dat geval Christian Luyindama en Kostas Laifis vervoegen.(bfa)

Ingvartsen op de bank bij Genk

Iedereen is fit voor de match vanavond tegen Malmö. Dus neemt Jere Uronen zijn basisplaats weer in. Centraal achterin is Jhon Lucumi in plaats van Sébastien Dewaest ook een optie. Dieumerci Ndongala en Joseph Paintsil liggen in balans. Marcus Ingvartsen start op de bank, Gano valt daardoor naast de kern. Linksachter Arthur Théate (18) tekende zijn eerste contract bij RC Genk. De Luikenaar, die ook al bij Standard speelde is jeugdinternational bij de Belgische U19. Aanvoerder Alejandro Pozuelo viert vandaag zijn 27ste verjaardag.(mg, rco)

Adzic en Abazaj nog niet afgeschreven bij Anderlecht

Anderlecht speelt Europees, maar aanwinsten Luka Adzic en Kristal Abazaj (foto) staan niet op de Europese lijst. Waarom niet? “Hoe lang heeft Matias Suarez nodig gehad om zich aan te passen”, countert Luc Devroe? “Luka Adzic speelde vorig jaar bij Rode Ster Belgrado, dat in de Champions League 0-0 gelijk speelde tegen Napoli. Dat wil toch iets zeggen. Maar hij kwam naar hier met een blessure. In de zomer heeft hij zes weken moeten rusten. Dan is het normaal dat je achterstand hebt. Zeker als je het trainingsregime van Hein bekijkt. Vergeet ook niet dat hij nog maar 19 is. Ja, Vlietinck speelde met Brugge mee in de Champions League, maar die is al 21. Adzic zal zich wel nog tonen. Net als Abazaj. Die liet heel goeie dingen zien in het begin van de voorbereiding, maar viel daarna terug. Laat hen wennen.”(jug)

Mujangi Bia deze week in principe speelgerechtigd bij Lokeren

Lokeren-aanwinst Geoffrey Mujangi Bia had in principe maandagavond zijn debuut moeten maken bij de beloften van Lokeren op het veld van Oostende, maar de papieren van de Belgische flankaanvaller waren nog niet tijdig in orde. De Oost-Vlaamse club wacht nu nog op een officiële bevestiging van de federaties om de transfer te officialiseren, maar ze maakt zich sterk dat hij in de loop van deze week nog speelgerechtigd is.(whb)

Legear mikt bij STVV op Anderlecht

De lappenmand bij STVV loopt weer leeg. Jonathan Legear trainde gisteren volop mee met de groep. De Luikenaar sukkelde lange tijd met een hamstring- en rugprobleem, maar een infiltratie deed intussen zijn werk. De flankaanvaller heeft nog wat conditionele achterstand, Antwerp komt nog net te vroeg. Na Antwerp volgt de bekerwedstrijd tegen Duffel. Legear zelf mikt op de eerstvolgende competitiewedstrijd na The Great Old. Op 30 september bekampt STVV Anderlecht. Daar forceerde Legear vorig seizoen de zege met een goal en een assist.(gus)

*** Dutoit, die afgelopen week zijn dertigste verjaardag vierde, was enkele dagen ziek maar traint opnieuw mee bij KV Oostende. De wedstrijd tegen Eupen van zaterdag komt niet in het gedrang. Ndenbe blijft op de sukkel met zijn knie en komt ook dit weekend niet in actie. Jonckheere revalideert verder na zijn operatie aan de enkel.(jve)

*** Zulte Waregem heeft beroep aangetekend tegen de drie speeldagen schorsing (waarvan één met uitstel) en 2.500 euro boete die Damien Marcq kreeg voor zijn rode kaart tegen Antwerp (5-1). Het strafdossier wordt vrijdagmiddag in hoger beroep opnieuw behandeld. (blg)

*** Arthur Théate heeft zijn handtekening gezet onder een profcontract bij KRC Genk. Bij Genk beschrijven ze de 18-jarige linkerflankverdediger, die één cap telt bij de Belgische U19, als een “jongen met veel discipline en strijdlust”.(blg)

*** Rocky Bushiri mag zaterdag met Eupen spelen tegen zijn moederclub Oostende. Dat heeft de Licentiecommissie beslist. Oostende-huurling Jordi Vanlerberghe mag het trouwens eind ­oktober ook opnemen tegen Club Brugge, waar hij onder contract staat.(blg)