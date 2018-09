Lid Pussy Riot dat waarschijnlijk vergiftigd werd, onderzocht dood van drie journalisten

Pjotr Verzilov, het lid van Pussy Riot dat waarschijnlijk vergiftigd werd, probeerde een onderzoek te voeren naar de dood van drie Russische journalisten in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Foto: REUTERS

Pjotr Verzilov, het lid van Pussy Riot dat waarschijnlijk vergiftigd werd, probeerde een onderzoek te voeren naar de dood van drie Russische journalisten in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Volgens de punkband is er een verband tussen de vermoedelijke vergiftiging en dat onderzoek.

De drie journalisten werden op 30 juli doodgeschoten in het Afrikaanse land, waar ze een onderzoek voerden naar een geheime groep Russische huursoldaten. Ze werkten voor een nieuwsmedium dat gefinancierd wordt door Kremlin-opposant Michail Chodorkovski.

Volgens Nadezhda Tolokonnikova, Pussy Riot-militante en ex-vrouw van Verzilov, had Verzilov een dag voor hij ziek werd van een van zijn contacten in de Centraal-Afrikaanse Republiek informatie gekregen over de moorden.

“We denken dat het (de betrokkenheid van Verzilov bij het onderzoek) een mogelijk scenario is, aangezien hij van belang zou kunnen zijn voor de Russische inlichtingendiensten of de staatsstructuren, waaronder die in de Centraal-Afrikaanse Republiek”, zei ze aan de onafhankelijke televisiezender Dojd.

Verzilov liet zich tijdens het voorbije WK voetbal nog opmerken. Foto: AFP

WK voetbal

De Russisch-Canadese Verzilov werd opgenomen in een ziekenhuis in Moskou nadat hij op 11 september ziek werd na een hoorzitting in een Russische rechtbank. Hij werd afgelopen weekend naar Berlijn overgebracht, en op dinsdag verklaarden Duitse artsen dat de man waarschijnlijk vergiftigd werd.

Naast de theorie over de drie journalisten, hebben vrienden en familie van Verzilov ook een mogelijke band tussen de vermoedelijke vergiftiging en een protestactie op het WK voetbal aangehaald.

Verzilov liet zich tijdens het voorbije WK voetbal opmerken door in politie-uniform het veld op te stormen tijdens de finale tussen Frankrijk en Kroatië. Daarvoor kreeg hij vijftien dagen gevangenisstraf. Met de actie wilde Pussy Riot mensenrechtenschendingen in Rusland aanklagen.