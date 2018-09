Nog dit jaar proef met zelfrijdende trein in Nederland

In Nederland wil spoornetbeheerder ProRail eind dit jaar de eerste testen met een zelfrijdende goederentrein opstarten. Volgend jaar zouden er ook tests komen met reizigerstreinen. Dat zegt ProRail-topman Pier Eringa in de krant De Telegraaf. De verwachting is dat de “autonome” treinen na 2023 volop in de dienstregeling zullen komen in Nederland.