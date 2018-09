Pak hinder op het spoor door fiets die in bovenleiding werd gegooid: “Totaal onaanvaardbaar”

Brussel - Door een defecte trein in Jette is donderdagochtend het treinverkeer onderbroken op het ringspoor rond Brussel en op de lijn voor stoptreinen tussen Brussel en Gent. Het defect kwam er nadat een fiets in de bovenleiding werd gegooid. “Vandalisme, totaal onaanvaardbaar”, zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken.

De defecte trein staat sinds 6.50 uur stil ter hoogte van Bockstael. De stroomafnemer van de trein kwam door het contact met de fiets klem te zitten in de bovenleiding. De trein was op weg van Dendermonde naar Brussel-Zuid. “De fiets werd vermoedelijk van een brug in de bovenleiding gegooid”, aldus Baeken.

Door het incident is er momenteel geen treinverkeer mogelijk op de lijnen 28 (ringspoor rond Brussel, tussen Jette en Brussel-Zuid) en 50 (de klassieke lijn tussen Brussel en Gent, tussen Jette en Brussel-Noord). Lijn 50A, waarover de IC-treinen rijden tussen Brussel en Gent, is wel beschikbaar.

Spoorwegmaatschappij NMBS raadt reizigers aan hun reis voort te zetten met de openbaarvervoermaatschappijen MIVB en De Lijn.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. De trein zal worden weggesleept, waarna de bovenleiding moet worden hersteld.