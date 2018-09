Roekeloze bestuurder knalt met 91 kilometer per uur door zone 30: “We moeten hem dit wapen, zijn auto, ontnemen”

Mechelen - De lokale politie heeft maandag een twintigjarige bestuurder geflitst tijdens snelheidscontroles in het centrum. De jongeman reed maar liefst 91 kilometer per uur in een zone 30, weigerde te stoppen en gaf zelfs nog plankgas. Twee dagen later kon de politie de man oppakken. Hij was niet aan zijn proefstuk toe, het afgelopen jaar werd hij geverbaliseerd voor tien verkeersovertredingen. Burgemeester Bart Somers nam zijn voertuig in beslag: “We moeten hem dit wapen, zijn auto, ontnemen”.

Tijdens snelheidscontroles in de Keizerstraat merkten de agenten maandag een auto op die met hoge snelheid kwam aangereden vanop de Veemarkt. “De manier waarop hij door de bocht scheurde, tartte alle verbeelding. De agent besloot om de bestuurder te doen stoppen omdat het risico op een ongeval te groot was. De bestuurder negeerde het bevel van onze collega echter en zette zijn weg zonder verpinken verder”, aldus hoofdinspecteur Dirk Van de Sande.

De twintigjarige man was niet aan zijn proefstuk toe. Het afgelopen jaar werd hij al geverbaliseerd voor tien overtredingen. Begin september maaide hij bijna twee voetgangers van de weg en voorts werd hij al betrapt op het niet dragen van de veiligheidsgordel, parkeren op het voetpad en oversteekplaatsen voor voetgangers, snelheidsovertredingen en gsm-gebruik achter het stuur. Toen de politie hem woensdag wist op te onderscheppen aan de Veemarkt, bleef hij echter onverschillig. Hij verklaarde tegen de agenten geen tijd te hebben en dat hij wilde vertrekken.

“Vrezen voor leven van andere weggebruikers”

De politie gaf geen gehoor aan die wens. “Het recidive karakter van de zware overtredingen doet ons besluiten dat we moeten vrezen voor het leven en de lichamelijke integriteit van andere weggebruikers, in het bijzonder fietsers en voetgangers in de stad. Daarom werd het voertuig voor onbepaalde tijd bestuurlijk in beslag genomen door de burgemeester”, aldus Van de Sande.

Bart Somers. Foto: Joren De Weerdt

“Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen”, zegt burgemeester Bart Somers. “Een bestuurder die zonder plichtsbesef achter het stuur van een wagen kruipt en met de regelmaat van de klok flagrant de regels aan zijn laars lapt én anderen stelselmatig in gevaar brengt, moet aan banden worden gelegd. We moeten hem dit wapen, zijn auto, ontnemen en daadkrachtig optreden. Ik heb daarom dan ook niet geaarzeld om het voertuig bestuurlijk in beslag te nemen.”