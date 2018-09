Venetië gaat nog stapje verder in strijd tegen toeristen: “Verboden om te zitten”

Boetes van 50 tot 500 euro. Als het van de burgemeester van Venetië afhangt, worden toeristen in de toekomst ook bestraft voor het zitten of liggen op publieke grond. Het gaat om een zoveelste maatregel om de overlast van de “ongemanierde” bezoekers aan te pakken.

Momenteel is het al verboden om neer te zitten op de trappen van monumenten en die van het portiek rondom het beroemde San Marcoplein. Burgemeester Luigi Brugnaro wil dat verbod nu echter uitbreiden naar het volledige grondgebied van de stad. Over zijn voorstel, dat boetes van 50 tot 500 euro omvat, wordt in oktober gestemd.

Luigi Brugnaro. Foto: AP

Het kan nu echter al op een pak kritiek rekenen, van leden van de Vijfsterrenbeweging en activistenorganisaties. “Er is nu al zo’n lange lijst van zaken die verboden zijn in Venetië dat je bijna niets meer wel mag doen”, zegt Marco Gasparinetti van de Gruppo Aprile 25. “De stad zou 5.000 ambtenaren extra moeten aanwerven om alles te controleren.”

“Engelen der etiquette”

Ondanks de kritiek heeft de stad nog maatregelen in gedachten. Zo wordt er ook gedacht aan een verbod op muziek op de gondels en boten. Ondertussen kan je onder meer al beboet of de stad uit gegooid worden voor dronken gedrag, zwemmen in de kanalen of zelfs je tenen in het water dompelen. Mensen die snacks eten terwijl ze in de stad rondlopen, worden ook scheef bekeken. Elke zomer patrouilleert al een groep, “de engelen der etiquette” genoemd, door de straten om te controleren of alle regels nageleefd worden.

Venetië en toeristen, het is al langer een haat-liefdeverhouding. Elke dag bezoeken ongeveer 60.000 toeristen de stad, maar al te vaak veroorzaken die overlast. Tot steeds grotere ergernis van de lokale inwoners.