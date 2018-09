Hoe programmeer je een slimme stad?

De data-architecten van Tengu, een spin-off van de UGent én een partner van het City Of Things-project in Antwerpen. Foto: Jobat.be

Dataplatformen die slimme mobiliteit, energie, milieu en gebouwen mogelijk maken, zijn de bouwstenen van de stad van de toekomst. Die data-architectuur is het visitekaartje van Tengu, een spin-off van de UGent én een partner van het City Of Things-project in Antwerpen, een toepassing van het Internet of Things of kortweg IoT. Wat moet je als ICT’er in huis hebben om hier aan de slag te kunnen?

“Via sensoren haal je massa’s data op in allerlei vormen en via verschillende kanalen”, zegt Gregory Van Seghbroeck, CTO van Tengu. Deze data vormt de basis van praktische toepassingen zoals een slimme verlichtingspaal die oplicht bij een voorbijrijdende auto én de hulpdiensten alarmeert bij een ongeval. Hiervoor heb je niet alleen de hardware (sensoren op verlichtingspalen) nodig, maar ook software die de ruwe data verwerkt naar inzichten, notificaties, dashboards en tools.

Maar hoe leg je de connecties tussen de verschillende componenten? Of technisch: hoe maak je clusters van big data om te kunnen analyseren? “Dat is exact wat we doen bij Tengu. Data-architectuur is onze kernactiviteit. Elke Smart City met IoT heeft min of meer dezelfde toepassingen nodig. Een databouwsteen of ‘block’ moet geschikt zijn om ook andere toepassingen mee te bereiken.”

De data achter een slimme stad

Bewegingsdetectoren, microfoons die decibelniveaus meten, detectiecamera’s, een weerstation, smart lighting: om er als ontwikkelaar mee aan de slag te kunnen, moet je snel aan de data kunnen. “Die laag ontwikkelen wij én we passen er eerstelijnsanalyse op toe”, zegt Van Seghbroeck. “Omdat we merken dat er op deze basislaag, waar de sensor data dus op ingeplugd worden, een grote nood is aan expertise binnen slimme steden.”

“Uit de Antwerpse City Of Things leerden we heel veel, het is een echte speeltuin voor ons. We merkten dat al die oplaadpalen, zelfrijdende auto’s en slimme vuilbakken met elk een stukje eigen platform veel te veel op zichzelf blijven staan. Data wordt pas interessant als je ze correleert en aggregeert op één laag, een zogenaamde data lake. Die maken wij intelligent en we laten er data uitstromen naar de data stores.”

Een voorbeeld van een toepassing voor een klant? “The Retail Factory telt, meet en analyseert gedragingen van shoppers. Zij wilden een volledige oplossing met dashboards waarop ze met hun data aan de slag kunnen. De data worden opgepikt door wifiscanners die registreren wanneer laptops en gsm’s verbinding maken met access points. Zo brengen ze de bewegingen van bezoekers van die winkels in kaart. Via onze toepassing kun je dat matchen aan info over het weer of het verkeer. Daar kun je dan verbanden mee leggen op de ‘presentatielaag’, de website. Wij halen alle data eruit, brengen ze samen en maken ze bruikbaar.”

