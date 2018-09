Militair domein Leopoldsburg al twee dagen in brand: geurhinder tot in Nederland

Leopoldsburg - De brand die al twee dagen op het militair terrein in Leopoldsburg woedt, zorgt tot over de Nederlandse grens voor geurhinder. Het vuur werd dinsdagavond opgemerkt. Omdat de vlammen zich situeren op een perceel waar niet ontplofte munitie ligt, kan de brandweer er niet bij om te blussen. De enige optie is daarom gecontroleerd laten uitbranden. De militairen houden de zaak in de gaten.

Door de dagenlange brand, krijgen nu meer en meer mensen last van geurhinder. Ook onze Noorderburen. Want de zuidelijke wind blaast de rook de grens over. In de meldkamer van de regio Zuidoost-Brabant zijn al verschillende meldingen van mensen die een brandlucht ruiken, binnengekomen. De burgemeester van Hechtel-Eksel heeft ook al laten weten dat de rook niet giftig is.