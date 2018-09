Vanavond in de Europa League: de match die eigenlijk verboden had moeten worden

Opgelet dat u de logo’s uit elkaar houdt. Met RB Leipzig – Red Bull Salzburg staat vanavond in de Europa League een match tussen gelijken op het programma. Dezelfde structuur, dezelfde kleuren en – vooral – dezelfde baas: Red Bull. Dat twee ploegen met dezelfde eigenaar tegen elkaar uitkomen, is eigenlijk verboden, maar een intern onderzoek van de UEFA wees uit dat er niets aan de hand is. Ga mee in het verhaal van de match die eigenlijk verboden had moeten worden.